Kars ve Ardahan'da kar, tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor

Kars ve Ardahan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar oluştu.

Kars'ta, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunun Ölçülü köyü mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı.

Araç sürücülerinin zincir takarak ilerlemeye çalıştığı buzlu yolda, bazı TIR sürücüleri kurtarılmayı bekliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri TOKİ bölgesinde TIR sürücülerini uyararak burada bekletiyor. Bazı TIR sürücüleri TIR parkına giderek bekliyor.

Yolda kalan TIR şoförü Cafer Sam, Kars'ta kar yağışıyla yolların kayganlaştığını bildirerek, "Gürcistan'dan Iğdır'a gidiyorum, hava şartları nedeniyle yolda kaldım. Yollar sabun gibi, yardım edecek kimse yok, ekipleri bekliyoruz. Ilgar Dağı'nda en kötü yolu geçtik, geldik burada kaldık" diye konuştu.

Sürücü Mehdi Cebbari ise Gürcistan'dan İran'a gittiklerini, buzlanma dolayısıyla yolda kaldıklarını söyledi.

Ardahan'da yoğun kar ve buzlanma ulaşımı aksatıyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde bazı noktalarda etkisini arttırdı.

Yoğun kardan dolayı Ardahan-Çıldır kara yolunun Eski Beyrehatun köyü mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı.

Sürücülerin araçlarıyla beklediği yolda, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor.