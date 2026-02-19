Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
KARS (AA) - Kars ve Ardahan'da etkili olan kar, il merkezlerini yeniden beyaza bürüdü.

Kars'ta gece etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı. Yağışla il merkezi ve köyler karla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de sarıçam ormanları beyaza büründü, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Belediye ve Karayolları 18.Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Akyaka ilçesinde de köy evleri kar altında kaldı.

Ardahan'da ise kar yağışı sonrası yollarda buzlanma meydana geldi.

Ekipler sorumluluk bölgelerinde kar ve buzla mücadele çalışması başlattı.

