Kars ve Ardahan'da sis ulaşımı aksattı

Kars ve Ardahan'da etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kars-Digor kara yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

İl merkezinde ise sisle kaplanan Kars Kalesi ve çevresinde güzel manzaralar oluştu.

Ardahan'da da kent genelinde etkili olan sis, Kura Nehri bölgesinde daha yoğun hissedildi.

Ardahan-Artvin kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler sis farlarını yakıp dikkatli ilerledi.