Kars ve Dersim'de kar etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ve Dersim'in Ovacık ilçeleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Sarıkamış'ta sabah saatlerinde başlayan kar, ilçe genelini beyaza bürüdü.

Ağaçlar, bitkiler ve yollar karla kaplandı. Vatandaşlar araçların üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Bazı vatandaşlar da kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Kar yağışının bölgede birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

Suat Atilla, "Sabah kalktık her tarafı bembeyaz olmuş. Kış geri geldi. Kar berekettir, bereketiyle gelsin inşallah." dedi.

DERSİM

Dersim'in Ovacık ilçesinde de sabah saatlerinde kar etkili oldu.

Yağışla ilçedeki cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.

Belediye ekipleri, bazı yollarda kar küreme çalışması yaptı.