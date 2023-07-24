Kars’a sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji uyarıda bulundu. Kars ve çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; 24.07.2023 Pazartesi günü öğlen saatlerinden sonra Kars ve çevrelerinde yerel kuvveti 21-50 kg/m2 olmak üzere sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara dikkatli ve tedbirli olmalarını konusunda uyardı.