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Kars’a sağanak yağmur uyarısı

Ajans Haberleri
  • 24.07.2023 10:22
  • Giriş: 24.07.2023 10:22
  • Güncelleme: 24.07.2023 10:22
Kaynak: İHA
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Kars’a sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji uyarıda bulundu. Kars ve çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı yapıldı.

 Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; 24.07.2023 Pazartesi günü öğlen saatlerinden sonra Kars ve çevrelerinde yerel kuvveti 21-50 kg/m2 olmak üzere sağanak yağmur bekleniyor.

 Meteoroloji vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara dikkatli ve tedbirli olmalarını konusunda uyardı.

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