Kars’a yağmur etkili oluyor

Kars’ta yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte yağmurların hafta boyunca etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kars, Iğdır ve Ağrı’da yağışlı havanın etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji ani sel ve su baskınları, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar noktasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.