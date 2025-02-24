Karşı Atölye 'Eve Dönüşler' ile seyirci karşısında

Karşı Atölye “Eve Dönüşler” ile grotesk, absürt ve kara komedi unsurlarını kullanan sahneleme anlayışıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Fırat Aygün’ün yönetmenliğini üstlendiği, Frederik Brattberg’in kaleminden çıkan, çevirisi Ferdi Çetin’e ait "Eve Dönüşler" sezonun dikkat çeken oyunları arasında yer alıyor.

Prömiyerini III. Borçka Tiyatro Festivali’nde yapan ve İstanbul’un her iki yakasında sahnelenmeye devam eden "Eve Dönüşler", kaybolan çocuklarının yasını tutan bir anne ve babanın hikâyesiyle başlarken, beklenmedik bir döngüyü seyircisinin önüne seriyor:

Çocuk eve geri dönüyor, ancak bir süre sonra tekrar kayboluyor ve bu sarmal defalarca tekrarlanıyor. Oyun boyunca ailenin ritüelleri, tepkileri ve özellikle de travma ile kurdukları çarpık ilişki her tekrar edilişte daha grotesk, daha trajikomik bir hal alıyor.

Karşı Atölye, kendisini şöyle tanımlıyor: "Karşı Atölye hiçbir zaman tam olamaz; sürekli denemeyi ve yenilenmeyi seçer. Daha iyiyi bulmak ve herkese ulaşmak için çalışır. Düzeni bozmak ister, itaat etmek istemez.” Eve Dönüşler’in sahneleme anlayışı da tam olarak bu vizyonu yansıtıyor. Brattberg’in keskin dilini ve Aygün’ün inşa ettiği bu çok katmanlı dünyayı deneyimlemek isteyen seyirciler için "Eve Dönüşler" özgün bir tiyatro deneyimi sunuyor.