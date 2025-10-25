Karşı yöne geçen otomobil, iki araçla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ'daki Atatürk Bulvarı alt geçidinde meydana geldi. 23 ADM 457 plakalı otomobilin sürücüsü kontrolünü yitirince, karşı yöne geçerek 23 FN 593 plakalı hafif ticari araç ve 23 DM 710 plakalı otomobille çarpıştı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Elazığ’da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yöne geçip hafif ticari araç ve otomobille çarpıştığı kazada yaralılar arasında yer alan ve durumu ağır olan hafif ticari aracın sürücüsü Nusret Barut (57), tedaviye alındığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Barut’un cenazesi otopsi için hastane morguna konulurken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.