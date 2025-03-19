Karşı yöne geçen otomobil, taksi ve kamyonete çarptı: 2 yaralı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, taksi ve kamyonete çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Torba Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden 72 ABC 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşan otomobil, karşı şeride geçip, taksi ve kamyonete çarpıp, devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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