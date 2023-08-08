Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı vatandaşa otomobil çarptı

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 16:38
  • Giriş: 08.08.2023 16:38
  • Güncelleme: 08.08.2023 16:39
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı vatandaşa otomobil çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzerinde Mezit-3 mevkiinde seyir halinde olan İsmail B. yönetimindeki otomobil, karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan Cemal B.’ye (62) çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Cemal B.’ye ilk müdahaleyi 112 ekibi yaptı.

Yaralı şahıs ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol