Karşılıksız çek tutarı 82 milyar TL’ye ulaştı

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin yayımladığı Mayıs 2025 verilerine göre, yılın ilk beş ayında bankalara ibraz edilen çeklerin toplam tutarı geçen yıla kıyasla artış gösterdi.

Yılın ilk 5 ayında bankalara ibraz edilen 470 bin keşideciye ait 6 milyon adet çekin toplam tutarı 3,694 milyar TL oldu.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre keşideci sayısı yüzde 2 azalırken ibraz edilen çek adedi yüzde 18 azaldı, toplam çek tutarı ise yüzde 27 artış gösterdi.

İlk 5 ayda bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 16,4 bin keşideciye ait 108 bin çekin toplam tutarı 82 milyar TL oldu. Mayısta karşılıksız çeklerin oranı tutar bazında yüzde 2,4, adet bazında ise yüzde 2,0 olarak gerçekleşti.