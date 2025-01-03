Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi

Ekonomi Servisi

Takasbank Çek Takas Sistemi'ne ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi aralıkta rekor artışla 5 yılın zirvesine ulaştı. Buna göre, karşılıksız çekler 1 ayda 2 kattan fazla yükseldi.

Kasımda 11 bin 480 olan karşılıksız çek adedi, aralıkta yüzde 115,4 arttı, 24 bin 729’e yükseldi. Karşılıksız çek tutarı da 8,24 milyar TL'den 17,39 milyar TL'ye çıktı. Toplam ibraz edilen çekler de 632 bin 246 adetten 1 milyon 414 bin 862’ye, tutarı ise 384,4 milyar TL'den 648,3 milyar TL'ye yükseldi.