Karşılıksız çekte korkutan tablo

Karşılıksız çekler uzun zaman sonra dikkat çeken boyutlara ulaştı. Karşılıksız çıkan çek sayısı bu yılın ilk altı aylık döneminde yüzde 78,7 oranında artarak, 62 bin 597’den 111 bin 886’ya kadar yükseldi.

EKONOMİ SERVİSİ

Kredi faizlerinin artması ile bozulan nakit akışı, ticareti zora sokmaya başladı. Bankalara ibraz edildiğinde karşılıksız çıkan çek sayısında bu yıl patlama yaşanıyor. Geçen yıl genel seçimlerin ardından ekonomi yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası uygulanmaya başlayan sıkı para politikasının ardından 2023 yılının son aylarına doğru karşılıksız çek ve protestolu senetler artmaya başladı. Karşılıksız çekler uzun zaman sonra dikkat çeken boyutlara ulaştı. Bankalara ibraz edildiğinde karşılıksız çıkan çek sayısı bu yılın ilk altı aylık döneminde yüzde 78,7 oranında artarak, 62 bin 597’den 111 bin 886’ya kadar yükseldi. Karşılıksız çıkan çeklerin parasal tutarı ise yüzde 254 oranında artarak 19 milyar liradan 67,9 milyar liraya kadar çıktı.

2023 yılının aynı döneminde karşılıksız çeklerin adet olarak yüzde 24,3’ünün ödemesi karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra yapılırken, bu yıl bu oran yüzde 15,6’ya kadar düştü. Karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödemesi yapılan çeklerin parasal tutarının oranı ise yüzde 23,5’ten yüzde 13,7’ye geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan 7 bin 619 kişiye ait toplam 9,3 milyar TL tutarındaki 17 bin adet çek daha sonra ödendi. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu. Öte yandan karşılıksız çeklerin yanı sıra şirketlerde önemli bir yer tutan senetlerde de, vadesinde ödenmeyerek protestolu duruma gelen senet sayısında artış hızlandı. Risk Merkezi’nin verilerine göre yılın ilk beş ayında protestolu senet adedi 87 bin 497’ye çıkarken protesto edilen senet tutarı 13 milyar 981 milyon 807 bin liraya çıktı. İlk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 5 azalsa da protestolu senet tutarı yüzde 181 arttı.