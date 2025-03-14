Karşıma çık, mertçe yarış

Politika Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa’da CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi süreci kapsamında partililerle bir araya geldi. İmamoğlu, emekli bayram ikramiyesine “3 bindi 4 bin oldu daha ne olacak” diyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

İmamoğlu, “Şükredin derken onu bile fırça atarak söylüyor” dedi. İmamoğlu, iktidarın emeklilere verilen aylığı kendi parası gibi gördüğünü belirtti:

DİPLOMAM İPTAL EDİLMEK İSTENİYOR

İmamoğlu, iktidarın kent lokantalarını hedef almasına da tepki gösterdi, “Onların dev proje, mega proje dedikleri, 100 metrekarelik kent lokantası, bir küçücük kreş onların mega projelerini tuşe etti diye saldırılar ondan” diye konuştu.

Hakkında açılan soruşturmaların arkasında Erdoğan’ın olduğunu öne süren İmamoğlu, diplomasının iptal edilmeye çalışıldığını dile getirdi, “35 yıl sonra benim diplomamı iptal ettirmeye çalışıyorlar” dedi. İmamoğlu, “Malum şahsın acelesi var. ’23 Mart’tan önce diplomayı iptal edilsin. Ekrem karşıma rakip çıkmasın’ diyor” dedi. İmamoğlu, hakkında açılan davalarla ilgili “Bu davaların öz savcısı, ey bu davaların öz savcısı Erdoğan! Yargının, kurumların arkasına saklanma. Bursa’dan söylüyorum, çık karşıma mertçe yarış!” diye konuştu. “Kaybedeceksen şerefinle kaybet ama kazanmak için asla şerefini kaybetme” diyen İmamoğlu, 23 Mart’ta CHP’nin ön seçimiyle cumhurbaşkanı adayının belirleneceğini hatırlattı.

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MANSUR YAVAŞ KATILMAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, TBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Aday Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçime geri sayım sürerken 8 Mart’ta İzmir’de, “Büyük yolculuk başlıyor” sloganı ile yola çıkan İmamoğlu’nun 15 Mart’ta Ankara’da gerçekleştireceği halk buluşmasının hazırlıkları da devam ediyor. Ankara’da gerçekleştirilecek halk buluşmasına katılmayacak olan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, İmamoğlu ile etkinlik öncesinde belediyede bir araya gelmesi bekleniyor. Etkinliğin ev sahiplerinden CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, “Baskılara boyun eğmeyeceğimizin mesajını 15 Mart’ta bir kez daha vereceğiz” dedi