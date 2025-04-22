Karşıyaka 19 yıl sonra final gibi maça bileniyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 6 puanlık avantajını üst üste iki şok yenilgiyle yitirerek normal sezonun son haftası öncesinde ikinci sıradaki yerini riske atan Karşıyaka, ezeli rakibi Bursaspor'u 19 yıl sonra ağırlayacağı final gibi maça bileniyor. Yıllar sonra yolları kesişen iki ekip sezon boyunca şampiyonluk yarışı verirken, Karşıyaka'dan 9'uncu haftada devraldığı liderliği bir daha bırakmayan Bursaspor, önceki hafta mutlu sona ulaştı. Şampiyonluğu kaçırsa da Play-Off'ta ilk iki turda maç yapmayıp direkt grup finaline yükselecek ikinci sırayı bırakmak istemeyen Karşıyaka, kupayı havaya kaldıran rakibini son hafta cumartesi günü konuk edecek.

İki takım İzmir'de liglerde en son 17 Nisan 2006'da 1'inci Lig'de rakip oldu. Bursaspor'u 19 yıl sonra ligde ilk kez ağırlayacak Kaf-Kaf, yeşil-beyazlılarla 2020'da da Türkiye Kupası'nda İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçın biletleri henüz hafta başından satışa çıktı. Karşıyakalı taraftarlar, maraton 150, numaralı 300, VIP 600 TL'den satışa sürülen biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Bursa'da oynanan maça Karşıyaka taraftarları kendilerine yüzde 5'lik deplasman kontenjanı yerine 500 kişilik yer ayrılınca gitmeme kararı almıştı. Bursaspor taraftarına bu maçta deplasman yasağı gelip gelmeyeceği ise netleşmedi.

CEZA TEHLİKESİ

Sezon boyunca şampiyonluk yarışında çekiştiği Bursaspor'u son hafta grup ikinciliği için ağırlayacak Karşıyaka tribünde toplu olarak küfürlü tezahürat yapılırsa Play-Off'ta iç sahada taraftar desteğinden mahrum olma tehlikesi yaşayacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan bu sezon iç sahada 5 kez tekrarlanan kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle daha önce 1 kez seyircisiz oynama cezası alan yeşil-kırmızılı ekip, iç sahada 13 Nisan'daki Silifke Belediyespor maçına taraftarından yoksun çıkarak 2-1'lik mağlubiyetle ikinci sıradaki yerini riske atmıştı.

TEKNİK HEYET VE PERSONELE ÖDEME

Karşıyaka'da takım Belediye Kütahyaspor deplasmanı dönüşü izin yapmadan Bursaspor maçının hazırlıklarına başlarken, önceki hafta oyunculara 2'şer prim dağıtan Başkan İlker Ergüllü teknik heyet ve personele de maaş ödemesi yaptı. Kaf-Kaf'ta kadroya hakediş ödemelerinin de Play-Off döneminde yapılacağı belirtildi. Karşıyaka son hafta grup ikinciliği için Bursaspor'u yenerek, aynı puandaki Kütahyaspor'un yine ikincilik yarışındaki Düzcespor'a takılmasını bekleyecek. İki takım arasında ilk yarıda Bursa'da 43 bin Bursaspor taraftarı önünde oynanan maç golsüz bitti.

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