Karşıyaka 22 senelik hasreti bitirecek

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta final gibi son hafta maçında şampiyonluğa ulaşan ezeli rakibi Bursaspor'u Alsancak Stadı'nı dolduran binlerce taraftarının müthiş desteğiyle 2-0 yenerek ikinciliği alıp adını Play-Off'ta grup finaline yazdıran Karşıyaka'nın önünde 22 senelik şampiyonluk hasretini bitirmek için yalnız 3 maç kaldı. Son şampiyonluğunu 2003 yılında 2'nci Lig'de yaşayan, ardından iki kez küme düşüp, 1'inci Lig ve 3'üncü Lig'de defalarca Play-Off oynamasına rağmen kupaya uzanamayan İzmir ekibi, seneler süren şanssızlığını kırmak için önünde kalan 270 dakikaya odaklandı.

BAŞKEN ERGÜLLÜ İNANIYOR

Daha önce defalarca final niteliğindeki maçları kaybeden Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü, "Bursa galibiyetiyle şanssızlığımızı kırdığımıza inanıyoruz. Kader maçlarındaki talihsizliğimiz sona erdi. Hem kendimiz galip geldik hem rakiplerin maçından istediğimiz sonuç geldi. Takımımız çok iyi konsantre olmuştu. Maç başında ısınmalarda Cenk Ahmet'in sakatlığıyla oyun düzeni değişmek zorunda kaldı. Ancak takımımız 90 dakika inancını ve isteğini yitirmedi. Taraftarımızın ilgisi, coşkusu, ateşleyici gücü takıma çok büyük destek oldu. Taraftarımaaza çok teşekkör ediyoruz. Şimdi önümüzde 2 hafta var. Rakiplerimizi beklmeyip hazırlıklarımızı tamamlaylacağız. Sakatlarımızın geri dönmesi için bu süreyi kullanacağız" dedi.

SIKINTILARIN SONUNDA FİNALİ İYİ YAPACAK

Play-Off'ta Karşıyaka'nın 22 senelik şampiyonluk hasretine son vereceklerini söyleyen İlker Ergüllü, "Play-Off'ta ilk maçımız 15 Mayıs'ta deplasmanda olacak. Bu süreçte futbolcu kardeşlerimizin, teknik heyetimizin yanında olacağız. Önce grup finallerine, ardından da inşallah finale ve şampiyonluğa yürüyüp 22 senelik hasreti bitireceğiz. Sezon içinde çok sıkıntılar yaşadık, futbolda, basketbolda başımıza gelmeyen kalmadı ama sezonun finalini iyi yapacağız" diye konuştu.

YILDIRIM: TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım ise, "Şimdi tek hedefimiz var o da şampiyon olmak. Play-Off finalinde rakibimiz fark etmez, kim gelirse gelsin. Bu saatten sonra önemli değil. Önce finale ardından 7 sezon sonra 2'nci Lig'e çıkacağız" dedi. Ahmet Yıldırım, "Ligde 2-3 haftadır 90’da yediğimiz goller vardı. Bunları atlatmak kolay değil. Takım olarak bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Başkanımız perşembe günü bütün camiayı ve takımı birleştirdi. Bursaspor şampiyonluk yaşadı, onları tebrik ediyoruz. Ama bizim için bu bir kırılma anıydı. Nasipse Bursaspor’un ardından biz de şampiyon olacağız. Bu güzel taraftara, dolu tribünlere o kupayı getireceğiz" şeklinde konuştu.

CEZA KAPIDA

Rakipleri Play-Off'ta eleme maçları oynarken önünde 15 Mayıs'ta deplasmanda çıkacağı grup finalinin ilk karşılaşmasına kadar 18 gün daha süre bulunan Karşıyaka evindeki rövanşta taraftarından yoksun olma tehlikesiyle karşı karşıya. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan bu yıl 5 kez tekrarlanan kötü ve çirkin tezahürat yüzünden daha önce ceza alıp grupta Silifke Belediyespor'u taraftarından yoksun ağırlayan Kaf-Kaf, Bursaspor maçındaki küfürlü tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle de cezalandırılabilir. Karşıyaka ceza alırsa Play-Off'ta 19 Mayıs'ta evinde oynayacağı grup finali rövanşında taraftar desteğinden mahrum kalacak.

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