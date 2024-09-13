Karşıyaka 3 puan için İstanbul'da
Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun ilk haftasında iç sahada Kırşehirspor'la 0-0 berabere kalan Karşıyaka yarın İstanbul'da Bulvarspor deplasmanında 3 puan arayacak.
Kartal'daki Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Stadın suni çim zeminine alışmak için hafta boyunca antrenmanlarını suni çimde yapan Karşıyaka'da hazır olmayan Yasin Ozan forma giymeyecek.
Esenler Erokspor'dan kiralanan son transfer Çağatay Yılmaz'ın ise lisansı çıkarıldı. Yıldız forvet Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın görev vermesi halinde ilk kez yeşil-kırmızılı formayı giyecek. Bulvarspor ligin ilk maçında Bornova 1877'ye 4-0 yenilmişti.