Karşıyaka - Anadolu Üniversitesi: 4-2

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Ahmet Ulu, Demirhan Emir

KARŞIYAKA: Hakan Canbazoğlu - Bedirhan (Dk. 77 Ferdi Burgaz), İsmail, Abdülkadir, Cenk Ahmet, Kadir, Berat (Dk. 85 Hakan Barış), Selim (Dk. 46 Enes Nalbantoğlu), Sefa (Dk. 90 Mustafa Durgun), Ali Sinan (Dk. 85 Bedran), İshak

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ: Cihan - Rıdvan, Ahmet Dereli, Tuncay (Dk. 75 Gani Burgaz), Anıl (Dk. 46 Deniz), Selimhan (Dk. 11 Enes Bağdemir), Özkan, Ahmet Keleş (Dk. 69 Muhammet Enes), Abdullah, Tayyip Mevlüt, Noyan (Dk. 46 İsmail Kulet)

GOLLER: Dk. 30 Ahmet Dereli, Dk. 46 Tayyip Mevlüt (Anadolu Üniversitesi), Dk. 45 Ali Sinan, Dk. 45+4 Selim, Dk. 53 ve Dk. 55 Sefa (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Anıl (Anadolu Üniversitesi), Bedirhan (Karşıyaka)

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka evinde Anadolu Üniversitesi'ni gol düellosunda geriden gelip mağlup etti, son 5 hafta öncesi ikinci sıradaki yerini korurken şampiyonluk yarışını sürdürdü: 4-2. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmada Kaf-Kaf'ın gollerini 45'inci dakikada Ali Sinan, 45+4'üncü dakikada Selim, 53 ve 55'inci dakikalarda Sefa attı. Konuk ekibin golleri 30'uncu dakikada Ahmet Dereli ve 46'ncı dakikada Tayyip Mevlüt'ten geldi. Bu skorla puanını 51'e çıkaran Karşıyaka, son 5 maça lider Bursaspor'un 7 puan gerisinde ikinci girdi.

Sakatlıktan çıkan Enes Nalbantoğlu, ağrıları bulunan Ferdi Burgaz ve influenza geçiren Hakan Barış'ın yedek başladığı Karşıyaka'da Onur Akbay, Mert Torlak ve Erdal'ın da sakatlıkları nedeniyle ilk 11'de altyapıdan Selim ve Berat forma giydi. Kaf-Kaf'ın ilk golünü ilk yarıda burnuna darbe alıp kanlar içinde yerde kalmasına rağmen oyuna devam eden Ali Sinan, ikinci golünü de genç Selim attı. Sezon başında amatör Çilimli Belediyespor'dan altyapıya alınan 19 yaşındaki Selim, profesyonel kariyerinin ilk golünü kaydetti. Sefa ilk kez iki gol birden buldu. Karşıyaka'da ağrıları nedeniyle yedek oturan Ferdi, Anadolu Üniversitesi'nde forma giyen kardeşi Gani'yle rakip oldu. İki kardeş de ikinci yarıda art arda oyuna dahil oldu.

10’uncu dakikada gelişen Karşıyaka atağında İshak’ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Selim’in vuruşunu kaleci kornere çeldi.

25’inci dakikada soldan ceza alanına sokulan konuk ekipten Ahmet Dereli’nin yerden sert vuruşunda kaleci Hakan Canbazoğlu köşeyi kapatıp gole engel oldu.

29’uncu dakikada Anadolu Üniversitesi öne geçti. Ahmet Dereli yine soldan ceza sahasına girip kaleci Hakan’ı avladı: 0-1.

45'inci dakikada skor eşitlendi. Soldan Abdülkadir'in ceza sahasına doldurduğu topu Ali Sinan müthiş bir voleyle ağlarla buluşturdu: 1-1.

45+4'üncü dakikada Karşıyaka ikinci golü buldu. Sağdan Bedirhan'ın taca çıkmadan kontrol edip ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlağı kaleci Cihan ve defans ıskaladı, arka direkte Selim tamamladı: 2-1.

46'ncı dakikada Anadolu Üniversitesi skoru 2-2'ye getirdi. İsmail Kulet, Karşıyakalı Abdülkadir'den kaptığı topu arka direkte bomboş pozisyondaki Tayyip Mevlüt'e çıkardı, bu futbolcuya dokunmak kaldı: 2-2.

53'üncü dakikada Karşıyakalı Kadir sağdan ortaladı, arka alanda bomboş İshak indirip kale önünde yine boş pozisyondaki İshak'ı gördü, İshak gelişine dokundu: 3-2.

55'inci dakikada ev sahibi dördüncü golü buldu. İshak ceza sahasında kontrol ettiği topu şık bir vuruşla ağlara yolladı: 4-2.

Maç bu skorla bitti.