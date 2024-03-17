Karşıyaka asları riske etmeyecek

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta haftayı bay takım olarak geçen Karşıyaka, sakatlığın etkilerini yeni yeni atlatan as futbolcuları Cenk Ahmet ve Mehmet Alaeddinoğlu'nu haftaya Anadolu Üniversitesi maçında da oynatmayacak.

İzmir ekibi, iki futbolcuyu ligin son haftalarına ve play-off maçlarına sağlıklı hazırlama kararı aldı.

Grupta bitime 6 maç kala 39 puanı bulunan Karşıyaka'nın 46 puanlı lider Batman Petrolspor ve 43 puanlı takipçisi Turgutluspor'un bay geçtiği haftayı mağlubiyetle kapatmasıyla ilk 2 umutları arttı.