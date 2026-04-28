Karşıyaka - Ayvalıkgücü Belediyespor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Karşıyaka - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? TFF 3. Lig Play-Off heyecanı tüm hızıyla devam ederken, İzmir’de oynanacak kritik rövanş karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İlk maçın ardından avantajın olmadığı eşleşmede, kazanan takım bir üst tura yükselecek.

Karşıyaka ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasındaki mücadele, 28 Nisan 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

Bilgi Detay Maç Karşıyaka - Ayvalıkgücü Belediyespor Tarih 28 Nisan 2026 Saat 20:00 (TSİ) Stat Alsancak Mustafa Denizli Stadı Turnuva TFF 3. Lig Hakem Alpaslan Şen

Kritik karşılaşma, TİVİBU SPOR 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin resmi yayıncı platformları tercih etmesi önerilir.

PLAY-OFF RÖVANŞINDA KRİTİK MÜCADELE

TFF 3. Lig 4. Grup play-off 1. tur rövanş karşılaşmasında Karşıyaka, sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor’u ağırlayacak. İzmir temsilcisi, sezonun en kritik maçlarından birine çıkarken, taraftar desteğini arkasına alarak tur atlamayı hedefliyor.

İlk Maçta Gol Çıkmadı

Ayvalık’ta oynanan ilk karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu nedenle rövanş mücadelesinde galip gelen taraf doğrudan bir üst tura yükselecek.

Eşitlik Durumunda Ne Olacak?

Karşılaşmanın normal süresinde eşitlik bozulmazsa mücadele uzatmalara gidecek. 15’er dakikalık iki uzatma devresinin ardından da eşitlik sürerse, turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

KARŞIYAKA’NIN ÜSTÜNLÜĞÜ DİKKAT ÇEKİYOR

İki ekip bu sezon üç kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Karşıyaka rakibine karşı üstün bir performans sergiledi.

İlk maç: 0-0 beraberlik

İkinci maç: Karşıyaka 2-0 kazandı

Play-off ilk maç: 0-0 beraberlik

Bu sonuçlara göre Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında henüz mağlubiyet yaşamadı.

BİR ÜST TURDA RAKİP KİM OLACAK?

Bu eşleşmeden galip çıkan takım, bir sonraki turda Balıkesirspor ile Eskişehirspor eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Bu durum, maçın önemini daha da artırıyor.

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN DURUMU

Karşıyaka ve Ayvalıkgücü Belediyespor cephesinde form grafiği, sakat ve cezalı oyuncular ile teknik kadroların tercihleri maçın sonucunu doğrudan etkileyebilir. Maç saatine kadar gelişmelerin kulüplerin resmi kanallarından takip edilmesi önem taşıyor.

