Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Beşiktaş yenilgisini değerlendirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'ya 89-82 mağlup olan Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bütün maçı fazla top kaybıyla geçirdik, biz bu kadar top kaybı yapan bir takım değiliz." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında eksik oynamalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirtti. Ancak maçın son 4-5 dakikalık bölümünü iyi oynayamadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Oralarda hem hücum düzenimiz aksadı hem de top kaybımız fazla oldu. Bütün maçı fazla top kaybıyla geçirdik, biz bu kadar top kaybı yapan bir takım değiliz. Hakemlerin yanlış değerlendirdiği, izin verdiği sertlikler de son kısımda etken oldu. Ama her şeyden öte takımımın bu zor deplasmandaki mücadelesinden memnunum. Kenan 5 faul alınca kısa pozisyonunda sıkıntı çektik. Zaten Sean ve Thomas da yok. Bir an önce buraları doldurmamız lazım. Çok formda ve çok iyi kurulmuş bir kadromuz var. Çok karakterli bir takımız. Bundan sonrasını bir an önce, hızlı bir şekilde planlamamız lazım. Geçen hafta bir adım atıldı ama bunun devamı gerekiyor."

Ligde 4. maçında 2. yenilgisini alan Karşıyaka, 2 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Yeşil-kırmıızlı ekip, bu müsabakadan önce Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında 30 Ekim Çarşamba günü Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Kolossos H Hotels'le karşılaşacak.