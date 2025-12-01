Karşıyaka Başkanı isyan etti: "Basketbol şubesi yok oluyor"

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, kulübün Basketbol Süper Ligi’ndeki 52 yıllık temsilcisi olan basketbol şubesinin biriken borçları nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini açıkladı.

Göreve geldiği günden bu yana çözüm arayışında olduklarını belirten Cicibaş, destek bulamadıkları noktada şubenin devamlılığının riske girebileceğini ifade etti.

Cicibaş, özellikle merhum Onursal Başkan Selçuk Yaşar’ın ailesiyle görüşme talebine yanıt alamadığı için büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, “Basketbolun yükü artık kulübün kendi imkânlarıyla taşınabilecek seviyede değil. Karşıyaka’nın köklü şubelerinden biri olan basketbolun bu borçlarla ayakta kalması zorlaşıyor. Bu durum yalnızca bir branşın değil, kulübün tamamının geleceğini etkileyebilir” dedi.

“KAYYUMA KALMASIN DİYE MÜCADELE ETTİK”

Haziran ayında başkanlık görevini devraldığını hatırlatan Aygün Cicibaş, ilk hedeflerinin kulübü ayakta tutmak olduğunu söyledi. Yönetim olarak ailelerinden ve işlerinden fedakârlık ettiklerini vurgulayan Cicibaş, “Destek buluruz düşüncesiyle yola çıktık ancak geldiğimiz noktada gerçekleri açıkça söylemek zorundayım” açıklamasını yaptı.

Geçen sezon basketbol şubesine sponsorluğu sonlandıran Yaşar Ailesi’nden randevu bile alamadığını vurgulayan Cicibaş, “Siyasilerden iş insanlarına kadar pek çok kişiyle görüştük ancak çoğundan sonuç alamadık. Holdingin kapısında günlerce bekledim, yine de görüşme imkânı bulamadım” dedi.

Kaynak yaratmak için birçok yöntem denediklerini belirten Cicibaş, ürün satışları, kombineler ve kredi kartı ödeme sistemine geçiş gibi adımlar attıklarını söyledi.

Eski başkanlardan İlker Ergüllü’nün alacaklarını silip sponsorluk desteği vermesinin büyük katkı sağladığını belirtti. Ayrıca özel güvenlik şirketiyle yapılan anlaşmanın da önemli bir gider kalemini ortadan kaldırdığını dile getirdi.

Bu süreçte kulüp personelinin birikmiş maaşlarının ödendiğini ve düzenli ödemeye geçildiğini aktaran Cicibaş, yine de basketbol şubesinin geriye dönük borçlarının kulübün mali gücünü aşmaya devam ettiğini vurguladı.

“FIBA DOSYALARI KULÜBÜN KAPASİTESİNİ AŞIYOR”

Cicibaş, geçmiş dönemlerde yapılan sözleşmeler ve imza yetkisi olmayan kişilerce verilen taahhütler nedeniyle FIBA’da biriken dosyaların ciddi bir mali yük oluşturduğunu söyledi. Kulübün karşı karşıya olduğu 1 milyon 200 bin dolarlık borcun bu süreçte ortaya çıktığını belirten Cicibaş, şu açıklamayı yaptı:

“Bugün iki ayrı bütçeyle uğraşıyoruz: biri mevcut takımın giderleri, diğeri ise FIBA ve TBF dosyaları. Göreve geldiğimizden beri neredeyse her ay 46 bin dolar ödeme yapıyoruz. FIBA borçlarının bitişi 2026 Mart’ını bulacak. Şu an gecikmiş bir ödememiz yok ancak bu yükü kendi imkânlarımızla taşımamız mümkün değil.”

Yurtdışında FIBA konusunda deneyimli bir avukatla çalıştıklarını, süreçleri uzatmayı başardıklarını ancak artık sınıra geldiklerini belirten Cicibaş, acil destek gelmemesi halinde basketbol şubesinin geleceğinin ciddi şekilde tehlikeye gireceğini ifade etti.

Cicibaş, kulübün sosyal medya üzerinden yönlendirilmeye çalışılmasına da tepki göstererek, kulübün geleceği için sorumluluk alan kişilere destek olunması gerektiğini söyledi. “Kulüp kimsenin kişisel beklentilerine göre yönetilemez. Biz mücadele ediyoruz ama bu yük tek başımıza taşıyabileceğimiz bir yük değil” dedi.

Başkan, son olarak camiaya çağrıda bulunarak, “Basketbol şubesi Karşıyaka’nın önemli bir parçası. Bu sorun çözülmezse yalnızca bir branş değil, kulübün bütün yapısı zarar görebilir. Destek sağlanırsa Karşıyaka’nın önü tamamen açılır” diye konuştu.