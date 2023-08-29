Karşıyaka Başkanı Yeşil: Yeni bir sayfa açmak istiyoruz

Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) Başkanı Azat Yeşil, yeşil-kırmızılı kulübe destek olan sponsorların tanıtımının yapıldığı toplantıda yönetim olarak yeni bir sayfa açmak istediklerini dile getirdi.

Konak'taki bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen lansmanda futbol ve voleybol branşlarına destek olan ana sponsorlarla birlikte iki branşın tüm sponsorları tanıtıldı. KSK Başkanı Azat Yeşil, kulübün 1912 yılında bir zeytin ağacının altında Kadızade Zühtü Işıl ve arkadaşları tarafından kurulduğunu hatırlatarak, "Kulübümüzün kurucuları uzun süre ülkenin kurtuluşu için çeşitli cephelerde yer almıştır. Karşıyaka'nın kuruluşunda bir mücadele ruhu var. Karşıyaka, ülkemizin spor kulüpleri içerisinde hangi ligde olursa olsun ciddi bir mücadele ruhuyla anılmıştır" dedi.

Futbolda hak ettikleri yerde olmadıklarını ifade eden Karşıyaka Başkanı Yeşil, "Biz 'Karşıyaka Sevdalıları' olarak, ciddi bir iş insanı grubu olarak, sponsorlarımızla beraber yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bu sayfada kulübümüzün bulunduğu kategorilerden daha üst kategorilere çıkması hususunda ciddi anlamda önümüze bir projeksiyon koymuş bulunmaktayız. Bu konuda başarılı olacağımıza inancımız tamdır. Bütün arkadaşlarımız ciddi anlamda emek harcamaktadır. Yönetim kurulumuzdaki herkes başkan kategorisindedir. Bugün çok az spor kulübünde böyle bir yönetim kurulu olduğunu tahmin ediyorum" diye konuştu. Futbolda 1-2 transfer daha yapacaklarını aktaran Azat Yeşil, "Mücadeleci bir takım kuruldu. Bu takımın bu ligde iyi sonuçlar elde edeceğine inanıyoruz" mesajı verdi.