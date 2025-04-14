Karşıyaka Basketbol rahat bir nefes aldı

Aliağa Petkimspor’u mağlup eden Karşıyaka Basketbol, Basketbol Süper Ligi’nde 10. galibiyetini elde ederek düşme tehlikesini büyük oranda atlatıp rahat bir nefes aldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 25. hafta mücadelesinde oynanan İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor’la karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, kendisi gibi alt sıralarda bulunan ve düşme tehlikesi yaşayan rakibini uzatmalarda 93-90 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte yeşil-kırmızılılar, galibiyet sayısını 10’a çıkararak düşme tehlikesini büyük oranda atlattı ve rahat bir nefes aldı. Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı da bu zorlu mücadeleye ve yeşil-kırmızılı ekibin mevcut durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Karşıyaka’ya gelirken zorlu bir göreve geldiğinin farkında olduğunu belirten Çakı, "Ama bu durumun altından kalkabilecek bir kulüp varsa, o da Karşıyaka’dır. Bunun en büyük nedeni ise Karşıyaka taraftarıdır. Bu hafta boyunca en az 100 taraftarla karşılaştım. Hepsi bana, ’Koç, siz böyle oynayın yeter’ dedi. Hiçbirinin ağzından ’Bu maçı mutlaka kazanın’ gibi bir cümle duymadım. Bu yüzden bu galibiyeti Karşıyaka taraftarına armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.



Takım karakter ortaya koydu"

Takımını da gönülden tebrik eden Çakı, "Hakan maç sırasında sakatlandı, Mike zehirlendi, Roberto ise dün antrenmanda denendi ve bugün maça çıkarak elinden geleni yaptı. Takım, gerçek bir karakter ortaya koydu. Zaten bu taraftarla birlikte biz herkesten fazla mücadele edersek, kazanırız. Bugün de neredeyse iki yabancıyla oynadık ama mücadeleyi bırakmadık. En başında söylediğim gibi, bu galibiyet Karşıyaka taraftarına armağandır."