Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor'a konuk olacak

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'ne verilen aradan sonra 21. hafta mücadelesinde yarın Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde en son 10 Şubat’ta konuk ettiği Darüşşafaka’ya 98-86 yenilen Karşıyaka, yarın saat 20.30’da TOFAŞ Spor Salonu’nda Bursaspor ile mücadele edecek.

Geride kalan 20 maçta 13 galibiyet ve 7 beraberlik yaşayan Pınar Karşıyaka sıralamada 33 puanla 4. durumda bulunuyor.

Yeşil-kırmızılı ekip ligin ilk devresinde Bursaspor'u 95-75 yenmişti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu'nda da mücadelesini sürdüren Karşıyaka, Bursaspor müsabakasından sonra gruptaki 4. maçında 6 Mart Çarşamba günü Yunan ekibi Peristeri'ye konuk olacak.