Karşıyaka basketbolda moral buldu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - BASKETBOL Süper Ligi'nde 14'üncü haftada konuk ettiği Play-Off hattındaki Tofaş'ı uzatma periyodunda 107-101 mağlup eden Karşıyaka, ligdeki 3'üncü galibiyetini alarak kümede kalma mücadelesinde büyük moral buldu. İlk 3 çeyreğini geride kapattığı mücadelede 4'üncü periyodun 92-92 eşitlikle sona ermesinin ardından uzatmada zafere ulaşan yeşil-kırmızılı takım galibiyeti tribünlerde kendisini destekleyen taraftarlarıyla birlikte kutladı. Kaf-Kaf'ta Cameron Young 24 sayı, 11 ribaundla double-double yaparken, Justin Alston 23, Christian Bishop 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Bu üç oyuncu Karşıyaka'ya toplam 69 sayı kazandırdı.

Karşıyaka'nın başında ikinci galibiyetini elde eden başantrenör Candost Volkan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlk çeyrekte kesinlikle istemediğimiz savunma görüntüleri vardı. Ancak sonrasında yaptığımız savunma değişikliği ve oyuncularımızın ortaya koyduğu üst düzey eforla oyunun momentumunu lehimize çevirdik. Haftalardır vurguladığım gibi çok iyi çalışıyoruz. Doğru yoldayız. Oyuncularımız sahada müthiş bir mücadele ortaya koydular. Taraftarımız salonu doldurarak muhteşem bir atmosfer yarattılar. Taraftarımızın desteğiyle her zaman çok daha güçlüyüz. Destekleri için yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi dinleneceğiz, hatalarımızı analiz edeceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda adım adım daha üst sıralara çıkmak için mücadelemizi sürdüreceğiz."

(FOTOĞRAFLI)