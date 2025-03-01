Karşıyaka Basketbol’dan üst üste 8. mağlubiyet

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında konuk ettiği Beşiktaş’a 93-79 kaybederek üst üste 8. mağlubiyetini aldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 19. haftada Beşiktaş ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi ve 93-79 mağlup oldu. Böylece yeşil-kırmızılılar ligde üst üste 8. mağlubiyetini aldı. Karşıyaka Basketbol Antrenörü Sinan Aksoylar da müsabakaya dair açıklamalarda bulundu. Maça hazırlanırken, rakiplerinin temaslı ve sert oyununa karşı koymaları gerektiğini bildiklerini söyleyen Aksoylar, "Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürdük. Zaman zaman bunu çok iyi başarsak da, maça tam anlamıyla yaymayı başaramadık. Milli takım arası nedeniyle tam kadro olarak antrenman yapamamış olmamız, yeni oyuncumuzun takıma katılması ve sakat oyuncularımızın eksikliği, sahada birlikte hareket etmemizi zorlaştırdı. Ancak takım olarak sahada daha fazla vakit geçirip, antrenman yaptıkça çok daha iyi bir seviyeye geleceğimize inanıyorum. Bizi tribünde destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.