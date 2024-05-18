Karşıyaka Batuhan'ı profesyonel yapacak

TFF 3'üncü Lig'de sezonu Play-Off'tan elenerek noktalayan Karşıyaka yeni sezon planlamasında, altyapısından çıkan golcü Batuhan Kuru ile profesyonel sözleşme imzalayacak.

Karşıyaka'da profesyonel olmadan geçen sezon 1 maçta, bu yıl ise 2 maçta süre alan 18 yaşındaki Batuhan, 21 Nisan'daki Hacettepe 1945 sınavında skoru 1-1'e getirip takımına puan kazandıran golü attı.

U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde ise bu sezon 16 kez ağları sarsan genç forvetin profesyonel yapılıp sezon başı kampında A takım kadrosunda yer alması bekleniyor.

Ligdeki statü gereği yeni sezonda takımların maç kadrolarında 22 yaş ve altında yine en az 6 futbolcu bulundurmaları gerekecek.