Karşıyaka bayraklarla donatıldı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta perşembe günü Muşspor'a konuk olacağı Play-Off'taki grup finalinin ilk maçı öncesi saatleri sayan Karşıyaka'da tüm ilçe yeşil-kırmızılı bayraklarla donatıldı. Son şampiyonluğunu 22 yıl önce 2003'te yaşayan, 7 yıldır ise 2'nci Lig'e hasret kalan Kaf-Kaf uzun süre sonra kupa heyecanı yaşarken balkonlar, sokaklar ve caddeler bayrak doldu. Karşıyaka taraftarlarının sosyal medyada, 'Bayraksız balkon kalmasın' çağrısıyla ilçenin her yerine Karşıyaka bayrakları asıldı. Vatandaşlar evlerine, esnaflar ise dükkanlarına bayrak asarken, Başkan İlker Ergüllü de firması aracılığıyla bayrak kampanyasına destek olup Karşıyaka Çarşısı ve Yalı Caddesi'ne dev yeşil-kırmızılı bayraklar astırdı. İzmir'in en eski spor kulübü olan Kaf-Kaf'ın 2'nci Lig'le arasında 3 maç kaldı.

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