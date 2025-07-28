Karşıyaka Belediyesi işçilerinden protesto

Karşıyaka Belediyesi’nde Kent A.Ş ve Personel A.Ş. şirketi çalışanı işçiler maaşlarını tam alamadıkları gerekçesiyle belediye hizmet binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Belediye binası önünde yapılan açıklamada işçilerin 5 aydır maaş alamadıkları belirtilirken psikolojik ve sosyal açıdan ciddi sıkıntılar yaşadıkları vurgulandı.

Açıklamada, “Uzun süredir Karşıyaka Belediyesi'nin iki şirketi olan Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçilerin yaşamış olduğu maaş ödemeleri ve alacaklar konusundaki mağduriyetler, dayanılabilir sınırları aşmış durumdadır. Belediye işçileri, alın terlerinin karşılığını almakta zorlanmakta, hakları sürekli olarak ertelenmekte ve görmezden gelinmektedir” denildi.

Kent A.Ş. çalışanlarının 5 aydır maaşlarını alamadığı, aldığında da taksitle ödenmesi gibi bir durumun oluştuğu belirtilen açıklamada, “Şubat maaşlarının bir kısmı, mart, nisan, mayıs, haziran maaşları hiç ödenmemiş, ayrıca 1,5 yıl önce ödenmesi gereken Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farkları ise hala ödenmemiştir. Personel A.Ş.'de ise maaşlar her ay geç ve taksitle ödenmektedir. Haziran ayı maaşlarının sadece yüzde 75’i ödenirken, yüzde 25’i hala ödenmemiş, ayrıca 1 yıl önce ödenmesi gereken Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farkları hala ödenmemiştir. Çalışanlar, yıllardır aynı muameleye tabi tutulmakta ve çözüm beklemektedir. İşçiler borçlarını ödemekte zorluk çekmektedir. Bu durum, sadece geçim kaygısı yaratmakla kalmamış, işçilerin psikolojik ve sosyal açıdan ciddi sıkıntılar yaşamasına da sebep olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanının geçen yıl göreve başladığında 6 ay içinde maaş ödemeleriyle ilgili sorunun çözüleceğini belirtmesine rağmen, verilen sözlerin tutulmadığı da belirtildi. En kısa sürede maaş ve tüm alacakların ödenmesi gerektiği, ödenene kadar her gün saat 12.30 ile 13.30 arasında eylem yapılacağı belirtildi.

İşçilerin mağduriyetinin görmezden gelindiği vurgulanan açıklamada talepler şu şekilde sıralandı:

“-Maaşların düzenli ve tam olarak ödenmesi,

-TİS alacaklarının bir an önce ödenmesi,

-Çalışanların haklarının güvence altına alınması,

-Belediyenin bu sorumluluklarını yerine getirmesi için adımlar atılmasıdır.”