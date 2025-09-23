Karşıyaka Belediyesi'nde 5 aydır maaş alamayan işçiler iş bıraktı

Karşıyaka Belediyesi iştiraki şirketlerden 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle yaklaşık 1800 işçi iş bıraktı.

Belediye'nin iştiraki olan Kent AŞ ve Personel AŞ çalışanı işçiler, Karşıyaka Belediyesi yönetimiyle yaptıkları görüşmede olumlu sonuç alamayınca Örnekköy Mahallesi'nde bulunan Temizlik İşleri Şantiyesine gelerek iş bırakma kararı aldı.

Karşıyaka Belediyesi'nde örgütlü DİSK/Genel-İş İzmir 10 No’lu Şubeden yapılan açıklamada, bugün Genel-İş Genel Başkan Yardımcısı Ali Haydar Kara ve Şube Başkanı Ferit Akdoğan'ın Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve belediye bürokratları ile bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KENT AŞ işçilerinin 5 aydır, Personel AŞ çalışanlarının ise ağustos ayı maaşının yatırılmadığını, 2 şirkette de 2024 yılında imzalanın toplu iş sözleşmesi farkının hala ödenmediğini söyledi.

"SORUMLUSU BİZLER DEĞİLİZ"

Belediye yönetiminin işçilere çözüm odaklı yaklaşımda bulunmadığını iddia eden Akdoğan, "Bugün Belediye Başkanı ve yönetimi yapılan görüşmede, Kent AŞ ve Personel AŞ'nin alacaklarıyla ilgili somut bir adım atmamıştır. Bugün itibariyle tüm birimlerde süresiz iş durdurma, bireysel iş edinmeme hakkımızı kullanmaktayız. Karşıyaka halkından özür diliyoruz. Çöplerin toplanmaması konusunda eğer ki belediye yönetiminden bir açıklama gelirse bunun sorumlusu bizler değiliz" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı ve yönetimini eleştiren Akdoğan, "Burada bir borç var. Enkaz var. Buradaki enkazı buradaki işçiler yaratmadı. Bizim arkadaşlarımız buraya geldi, gitti ve çöpü topladı. Temizliğini yaptı. Bu borcu biz yapmadık. Bize başka çare bırakmadılar. 1,5 yıldır düzelmesini bekliyoruz. Hak ettiğimiz maaşlarımızı zamanında almak istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz" diye konuştu.