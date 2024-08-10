Karşıyaka Belediyesi'nde kıyım: 93 işçi işten çıkartıldı!

Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Kent AŞ’de çalışan 93 işçi, iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşçiler, belediyenin personel müdürlüğü tarafından arandı ve işten çıkarıldıklarını öğrendi.

İşten çıkarma gerekçesi olarak, haziran ayı ücret alacakları için 30, 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdikleri iş bırakma eylemi gösterildi. Belediye yönetimi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesine aykırılık gerekçesiyle işçileri “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” maddesine dayanarak tazminatsız olarak işten çıkardı.

İş bırakma eylemine katılmayan, hatta o tarihlerde yıllık izin kullanan işçilerin de işten çıkarılması, karara yönelik tepkileri artırdı.

DİRENİŞ BAŞLAYACAK

Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube’ye üye işçiler, sendika temsilcileriyle birlikte Karşıyaka Belediyesi önünde toplanarak sloganlarla haksız işten çıkarmaları protesto etti.

İşçiler, 12 Ağustos Pazartesi günü belediye önünde toplanarak direnişe başlayacaklarını duyurdu.

İNTİHAR GİRİŞİMİ

Öte yandan Karşıyaka Belediyesi Kent AŞ işçilerinden K.A, işten çıkarılmasının ardından intihar girişiminde bulundu.

Gece bekçisi olarak çalışan K.A, bıçakla kendine zarar vermek üzereyken, işten çıkarılan bir başka işçi arkadaşı tarafından durduruldu. Kolundan yaralanan K.A.'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Beş çocuk babası olan K.A., olayın ardından Örnekköy’de bulunan Kent AŞ şantiyesindeki yönetim binası önünde oturma eylemi ve açlık grevi başlattığını duyurdu.