Karşıyaka Belediye’sinde işçi kıyımları başladı

Emek Servisi

Karşıyaka Belediyesi işçilerinin geçtiğimiz günlerde yaptığı iş bırakma eyleminin ardından işçiler işten atılmaya başlandı. İşçilerin, zamanında ve tam ücret talebiyle yaptığı eylem sebebiyle işçilerden tutanakla savunma isteyen Kent A.Ş., dün işten çıkarmalara başladı.

Kent A.Ş. ile şirkete bağlı Denizkent Restoran, Park Restoran gibi işyerlerinin önüne polis ekipleri beklemeye başladı. Karşıyaka Belediye binası içinde ve önünde de işçilere karşı polis barikatı kuruldu. İşten çıkarıldığını öğrenen bir işçinin intihar girişiminde bulunduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

İşçiler, tek tek aranarak işten çıkarıldığı söylenenlerin sayısının 100'ü bulabileceğini söyledi. İşçilerin ücretlerini zamanında alma talebiyle 3 gün iş bırakması sonucu haziran ayı maaşının ödenmeyen kısımları geçtiğimiz iki gün taksitlerle hesaplara yatmıştı.