Karşıyaka, Bursaspor’a konuk olacak

TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında Karşıyaka yarın saat 14.00’te Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda Bursaspor’la karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı Kastamonu bölgesi hakemlerinden Emre Kaan Çalışkan yönetecek.

Müsabaka öncesinde ev sahibi ekip Bursaspor’un yenilgisi bulunmazken, 12 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 38 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Karşıyaka ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 27 puanla 3. sırada yer alıyor. İlk yarının son maçında İzmir ekibi, rakibini yenerek hem Bursaspor’a ilk mağlubiyetini tattırmayı hem de devreye mutlu girmenin planlarını yapıyor.

Son olarak 2020 yılında oynan Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelen iki takımın maçını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da tribününden takip edecek.





