Karşıyaka - Büyükçekmece Basketbol: 83-94

İZMİR (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök,

KARŞIYAKA: Ozan Yılmaz 1, Thomas Akyazılı 7, Mert Celep 2, Gallinat 22, Muhsin Yaşar, 14, Eylem Eminoğlu, Efe Yılmaz, Hakan Sayılı 5, Efe Ergi Tırpancı 14, Mehmet Efe Demirel 2, Hollins 13, Yalın Yıldız 3,

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Rebic, Franke 23, Stars 27, Emircan Koşut 2, Bruinsma 16, Ata Kahraman, Yesukan Onar 1, Sajus 7, Love 18,

1. PERİYOT: 17-39

DEVRE: 45-57

3. PERİYOT: 67-71

DİSKALİFİYE: 28.37 Mert Celep, 28.37 Gallinat (Karşıyaka), 28.37, Sajus (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

5 FAULLE ÇIKAN: 31.27 Emircan Koşut (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde evinde Büyükçekmece ile karşı karşıya gelen Karşıyaka, rakibine 83-94 yenilerek galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Karşıyaka Belediyesi basketbol maçından önce ise taraftarlara Karşıyaka voleybol takımının İlbank'la oynadığı maçı led ekranlardan yayınladı. Müsabakanın ilk periyodunda etkili olan Büyükçekmece Karşıyaka'ya 39-17'lik üstünlük kurdu. Devre yine konuk takımın 57-45 üstünlüğü ile tamamlandı. Üçüncü periyotta toparlanan Karşıyaka final bölümüne 4 sayı geride, 67-71'le girdi. Son çeyrekte rakibine geçit vermeyen Büyükçekmece maçı 11 sayı farkla, 83-94 kazandı. Maçın son çeyreğinde gerginlik de arttı. İki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucunda Karşıyaka'dan Gallinat ve Mert, Büyükçekmece'den ise Sajus diskalifiye edildi.