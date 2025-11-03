Karşıyaka Çarşısı’nda renkli anlar: Hergele Meydanı’na basketbol potası kuruldu

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Hergele Meydanı’na kurduğu basketbol potasıyla vatandaşları spora ve harekete teşvik etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte isabetli atış yapanlar ödüllendirildi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Karşıyaka’da sporu hayatın merkezine taşıyarak her yaştan vatandaşımızın aktif, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, kent yaşamına dinamik bir dokunuş kattı. Karşıyaka Çarşısı’ndaki Hergele Meydanı’na yerleştirilen basketbol potası, gün boyu renkli anlara sahne oldu. Meydandan geçen vatandaşlar, eğlenceli atışlarla hem spor yaptı hem de keyifli zaman geçirdi.

Etkinlik kapsamında isabetli atış yapanlar ödüllendirilirken; vatandaşlara “Hareket et, sağlıklı yaşa” mesajı verildi. Spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonun ilçenin farklı noktalarında da devam etmesi planlanıyor.

Ünsal ise uygulamaya ilişkin, “Karşıyaka’da sporu hayatın doğal bir parçası haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Her yaştan vatandaşımızın kolayca erişebileceği, keyifle hareket edebileceği alanlar oluşturarak sporu bir yaşam biçimi haline getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bir araya geldiği, spor yaparken eğlendiği bu etkinlikleri ilçemizin farklı noktalarına da yayacağız. Karşıyaka’da sağlıklı, aktif ve mutlu bir yaşam için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.