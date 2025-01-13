Karşıyaka'da Akçay gitti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un iddialı temsilcisi Karşıyaka'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi.

Yeşil-kırmızılılarda 19 Ocak'ta Kırşehir FK deplasmanında oynanacak ikinci yarının ilk maçı öncesi haber vermeden tesislerden ayrılıp memleketi Trabzon'a dönen Reşit Akçay, yönetimle görüşerek ayrılmak istediğini bildirdi.

Akçay'ın sözleşmesinde kendisi ayrılırsa kulübe 1 milyon TL tazminat ödemesi maddesi bulunurken, Karşıyaka tecrübeli teknik adamın antrenmana çıkmadığını noter kanalıyla tespit ettirecek.

Görüşmelere başlayan İzmir temsilcisi, Akçay'la yollarını resmi olarak ayırdıktan sonra teknik direktörünü açıklayacak. Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Karşıyaka sezonun ilk yarısında ilk 8 haftayı üst üste 7 galibiyetle namağlup lider geçip, ardından kulübün içinde bulunduğu durumda yaşadığı düşüşle devreyi 28 puanla üçüncü bitirmişti.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Karşıyaka Spor Kulübü'nde 24 Aralık'taki olağanüstü kongrede son anda liste oluşturarak göreve gelen yönetim, görev bölümünü gecikmeli yaptı.

İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne üyelerin sicil kayıtlarını geçen cuma günü teslim ederek yönetimin tescilini alan yeşil-kırmızılılarda imza yetkilileri belli oldu. İlker Egüllü başkanlığındaki yönetimde Mutlu Altuğ başkanvekili, Tolga Üner sayman, Onur Keleş Genel sekreter olarak görev aldı.

Doğal imza yetkilisi olan Başkan İlker Ergüllü daha önce açıkladığı gibi yöneticilerin sorumlu tutuldukları kamu borçları nedeniyle noter kanalıyla imza yetkisi almazken, mali işlerde Mutlu Altuğ, Aygün Cicibaş, Tolga Üner, idari işlerde de tek imza olarak Mutlu Altuğ, Aygün Cicibaş, Tolga Üner, Onur Keleş'e yetki verildi. Ayhan Gültekin'in futboldan, Onur Güner'in voleyboldan sorumlu olduğu kulüpte şube yönetimleri ise henüz netleşmedi.