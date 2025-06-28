Karşıyaka'da Ateş Özerk acısı

İZMİR, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da uzun yıllar yönetici ve kulübün ligdeki ilk şampiyonluğunu yaşadığı dönemde 1983-1989 seneleri arasında basketbol şube başkanı olarak görev yapan Ateş Özerk hayatını kaybetti. Kısa süre önce ayağındaki rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan ve bir parmağı ampute edilen 84 yaşındaki Ateş Özerk'in vefatı camiayı yasa boğdu. Özerk için pazartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ikindi namazından önce tören yapılacak. Cenaze, aynı gün Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.