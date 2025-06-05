Karşıyaka'da Ateş Özert ameliyat oldu

İZMİR, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nin köklü ekibi Karşıyaka'da uzun yıllar yönetici ve kulübün ligdeki ilk şampiyonluğunu yaşadığı dönemde 1983-1989 seneleri arasında basketbol şube başkanı olarak görev yapan Ateş Özerk ameliyat oldu. Ayağındaki rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan bir parmağı ampute edilen kulübün efsane basketbol yöneticisini Karşıyakalılar yalnız bırakmadı. Geçen yıl kalp krizi geçirdikten sonra uzun süre tedavi gören Özerk'in ameliyatı için Karşıyakalı eski yöneticiler destek oldu. Tedavisi süren duayen yöneticinin özel bir bakım merkezinde kalacağı öğrenildi.

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