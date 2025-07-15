Karşıyaka'da Basatemür imzayı attı

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta eski başkanlardan Azat Yeşil'in desteğiyle transfer harekatına başlayan Karşıyaka teknik direktörlük görevine getirilen Burhanettin Basatemür'le sözleşme imzaladı. Yıllardır 2'nci Lig'de görev yapan, son olarak Menemen FK'ya Play-Off oynatan 51 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerden ayrıldığı gün Kaf-Kaf'a geldi. İmza törenine Başkan Aygün Cicibaş'ın yanı sıra futbol şube ve altyapı yönetimi katıldı. Karşıyaka, Basatemür'ün imzasıyla ilgili, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burhanettin Basatemür ile anlaşmaya varmıştır. Futbol vizyonu, altyapıya verdiği önem ve modern oyun anlayışıyla dikkat çeken Basatemür ile yeni sezonda hedeflerimize birlikte yürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Karşıyaka’mızı hak ettiği yerlere taşımak için mücadele edecek Burhanettin Hocamıza ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz. Yeni sezonda birlikte nice başarılara!" ifadeleri yer aldı. UEFA A Lisansı bulunan Basatemür, kariyerinde daha önce Somaspor, Alaşehir Belediyespor, Urganlıspor, Kasabaspor, Turgutluspor, Altınordu'da teknik direktörlük görevlerinde bulundu. Somaspor'u 5 yıl aralıksız çalıştırıp 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e taşıyan tecrübeli teknik adam, altyapılardan ve amatörden keşfettiği birçok genç oyuncuyu Türk futboluna kazandırarak Süper Lig'de Beşiktaş dahil üst liglere yolladı.

ALİ SİNAN DA VEDA ETTİ

Kadrosunda geçen sezondan paraları ödenerek elde tutulan Ferdi ve Kadir hariç as futbolcu kalmayan Karşıyaka'da sözleşmesi biten isimlerden Ali Sinan Gayla da kulübe veda etti. Geçen sezon 10 golle yeşil-kırmızılıların hücumda en etkili isimlerinden olan Ali Sinan veda mesajında, "Elveda Kaf-Kaf. Formasını büyük gururla giydiğim Karşıyaka Spor Kulübü'ne bugün itibarıyla veda ediyorum. Beni bu kulübe kazandıran, destekleyen rahmetli Gökhan Şensan başkanıma ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu camia her zaman kalbimde ayrı bir yer olarak kalacak.

Şimdi yeni bir sayfa açma vakti. Hoşçakalın" ifadelerini paylaştı. Karşıyaka'da Abdülkadir, Sefa, Enes, Hakan Canbazoğlu, İsmail de farklı kulüplere gitmişti.

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