Karşıyaka'da Chiozza kızdırdı

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde art arda 6 yenilgiyle düşme hattında kalan Karşıyaka'da takımın önemli yabancı oyuncularından Chris Chiozza'nın disiplinsizliği yönetimin tepesini attırdı. İzmir ekibinde sezon başında Manisa Basket'ten büyük umutlarla gelen Chiozza, cumartesi günü eski takımına 80-69 kaybedilen maçta 22 dakika süre alıp yalnız 2 şut denemesi yaparken sayı atamadan oynadı.

ABD'li guard Chiozza'nın maçın ardından VIP tribününden kendisine tepki gösteren kulüp yönetiminden Başkan Vekili Denis Köse'ye havlu fırlattığı öğrenildi. Köse'nin Chiozza'ya attığı havluyu geri fırlattığı belirtildi. Oynadığı 8 maçta beklenen performansın uzağında kalıp ortalama 6 sayı, 3.3 ribaund, 6.2 asistle görev yapan 30 yaşındaki oyuncuya ağır yaptırım uygulanması veya gönderilmesi gündemde. Bu sezon toplam 9 yabancı alırken, Tarrant'ı gönderip Moore'u satan Karşıyaka'da verim alınamayan isimlerle yollar ayrılacak.