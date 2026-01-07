Karşıyaka'da deplasman yasağına tepki

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki ikinci yarının ilk haftasında pazar günü düşme hattındaki Afyonspor'a konuk olacak şampiyonluk yarışındaki Karşıyaka'ya deplasman yasağı geldi. Toplam 14558 seyirci kapasiteli modern Afyon Zafer Stadı'ndaki deplasman tribünü koltuklarının kırık olduğu ve tadilatının yapıldığı gerekçesiyle konuk Karşıyaka taraftarlarının bu deplasmana gitmesi yasaklandı. Karşıyaka'nın bu sezonun ikinci haftasında şampiyonluk yarışındaki en önemli rakibi Kütahyaspor'la deplasmanda oynadığı, ev sahibi ekip taraftarının cezalı olduğu maç da tadilat gerekçesiyle 7058 kapasiteli Dumlupınar Stadı'ndan 4972 kapasiteli Tavşanlı Ada Stadı'na alınmıştı. Karşıyaka taraftarları, koltukların kırık olduğu gerekçesiyle gelen deplasman yasağı sonrası ortak bir bildiri yayınlayıp kararı eleştirdi. Yeşil-kırmızılılar, 3 haftalık devre arasında statta tadilat yapılmamasına ve Karşıyaka aleyhine alınan kararlara tepki gösterdi.

Hafta sonu oynanacak Afyonspor maçı için taraftarımıza tebliğ edilen deplasman yasağının gerekçesi Türk futbolu adına trajikomik bir hal almıştır" diyen Karşıyakalılar, "Günlerdir belli olan bir fikstür varken ev sahibi ekibin stadyum bakımını yapmaması bir yönetim zaafiyetidir ancak bunun bedelini takımlarını desteklemekten başka amacı olmayan Karşıyaka taraftarına ödetmek futbolun doğasına aykırıdır. Güvenlik adı altında tadilat bahanesiyle deplasman haklarının gasp edilmesi kabul edilemez. Futbol seyirciyle, rekabet tribünle güzeldir. Ömer Faruk Sezgin'e verilen haksız cezanın indirilmemesi, hiç olay olmayan maçlara cezalar gelmesi, deplasman maçlarımızın başka yerlere alınması ve taraftarımıza verilen haksız deplasman yasakları için herkesin ses vermesini istiyoruz. Sahada alınterimizle kazandıklarımızı masa başında yedirmeyiz" ifadelerini kullandı.

Pazar günü saat 17.00'de oynanacak maçın saati ise yönetimin girişimiyle 13.00'e alındı.

FOTOĞRAFLI