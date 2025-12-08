Karşıyaka'da 'işgal' denetimi: 15 işletmeye ceza

Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Cemal Bülbül Sokak’ta denetim çalışması yaptı. Kurallara uymadığı tespit edilen 15 işletmeye idari para cezası kesildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Kamusal alanların herkes için güvenli, düzenli ve erişilebilir olduğu bir Karşıyaka için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, kamusal alanların güvenli ve herkes tarafından erişilebilir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak Bostanlı Cemal Bülbül Sokak’ta yapılan denetimlerde, kurallara aykırı hareket eden 15 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Her bir işletmeye bin 406 TL olmak üzere, toplam 21 bin 90 TL idari para cezası kesildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda; kaldırımları ve yaya yollarını işgal ederek geçiş güvenliğini riske atan işletmeler tespit edilerek tutanak altına alındı. Kurallara aykırı faaliyet yürüten işletmeler uyarıldı. Kamu düzenini bozan ve yayaların kullanım hakkını engelleyen uygulamaların önlenmesi amacıyla yürütülen denetimlerin, ilçenin farklı bölgelerinde planlı şekilde devam edeceği belirtildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Kamusal alanlar; çocuklardan yaşlılara, engellilerden günlük yaşamını sürdüren her bireye kadar herkesin eşit şekilde yararlanması gereken ortak yaşam alanlarıdır. Kaldırımların ve yolların işgali, yalnızca kent estetiğini değil; yaya güvenliğini, yaşam kalitesini ve toplumsal düzeni de doğrudan etkiliyor. Bu nedenle kurallara aykırı hiçbir uygulamaya göz yummayacağız ve kamu hakkını kararlılıkla koruyacağız. Esnafımızın da bu hassasiyeti paylaşacağına, kent kültürünü birlikte güçlendireceğimize inanıyorum. Daha düzenli ve daha güvenli bir Karşıyaka için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.