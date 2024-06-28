Karşıyaka'da İshak imzayı attı

TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk yarışının iddialı ekibi Karşıyaka, rakiplerinden Bursaspor'un elinden aldığı ligde son iki sezonun gol kralı İshak Kurt'la sözleşme imzaladı.

Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'la bir araya gelen 31 yaşındaki golcü, kendisini 1 yıllığına yeşil-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçen sezon Adana 1954 FK'yla 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluğa ulaşırken attığı 22 golle ligin gol kralı olan İshak, 2022-2023 sezonunda da Play-Off oynadığı Efeler 09 SFK'da 24 gol atmıştı.

İzmir temsilcisi tecrübeli golcünün imzasıyla ilgili, "Son iki sezonda gol krallığı yaşayan ve geçtiğimiz sezon Adana 1954 ile 3. Lig şampiyonluğunu kazanan İshak Kurt ile önümüzdeki sezon için anlaşmış bulunmaktayız. İshak'a hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.