Karşıyaka'da istifalar başladı, potada lisans krizi çıktı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - MALİ sıkıntılarla boğuşan İzmir’in en köklü temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde hem futbolda hem de basketbolda yeni krizler patlak verdi. Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin, yönetim olarak yalnız bırakılmalarına tepki göstererek istifa ederken, denetleme kurulu da görevi bıraktı.

Tarihinin en sıkıntılı döneminden geçip küme düşme korkusu yaşayan Süper Lig'deki basketbol takımında yabancı oyuncuların lisansları ise FIBA tarafından askıya alındı. Aralık ayındaki olağanüstü kongrede aday bulunamayınca kulübün kayyuma kalmaması için son anda göreve gelen yönetimde yeni istifaların da yolda olduğu öğrenildi.

GÜLTEKİN TEPKİ GÖSTERİP GİTTİ

3’üncü Lig 1’inci Grup’ta yaşadığı krizlere rağmen sezon başında oluşturduğu kadroyla zirve yarışından kopmayan Kaf-Kaf’ta camiadan destek bulamamalarına tepki gösteren Ayhan Gültekin istifa açıklaması yaptı. Gültekin, "Biz 24 Aralık’taki son kongrede kulüp kayyuma gitmesin diye sorumluluk alıp görevi kabul ettik. Ancak yaklaşık 3 aydır birçok sorunla boğuşarak kulübü buraya kadar yönetmemize rağmen hiç destek alamadık, telefonlarımıza, çağrılarımıza dönen olmadı. Ne divan kurulu, ne danışma kurulu yanımızda olmadı. Yalnız Nazım Torbaoğlu sağ olsun futbol takımımıza Tokat deplasmanı için destek verdi. 25 kişilik toplama yöntemde yalnız 5 kişi elimizi taşın altına koyup gemiyi yürütmeye çalıştık. Kulübün mali yükü de Başkan İlker Ergüllü ve benim üzerime kaldı. Biz 112 yıllık Karşıyaka’mız kayyuma kalmasın diye gövdemizi taşın altına koymamıza rağmen resmen biz görevi bırakalım diye istediler. İsteklerine ulaştılar. Noter kanalıyla yönetimden istifamı gönderiyorum" dedi. Yönetimde birçok kişinin istifalarının cebinde olduğu öğrenilirken, denetleme kurulu da istifa kararı aldı.

POTADA SORUN BÜYÜK

Basketbol Süper Ligi'nde 53 yıldır mücadele edip bu sezon başında kurduğu iddialı kadro 26 senelik sponsoru Pınar şok bir şekilde ayrılık kararı alınca ocak ayında dağılan Karşıyaka'da güçlükle transfer edilen iki yabancı oyuncunun lisansları iptal oldu. Sezon başında aldığı 6 yabancısı da ayrılınca transfer yasağını iki kez zorlukla açarak önce Roberto Gallinat, ardından Austin Hollins'i alan Kaf-Kaf, geçen hafta yeniden transfer yasağıyla karşılaşırken, FIBA tarafından bu iki oyuncunun lisansları da askıya alındı.

Ligde 8 maçtır kazanamayıp küme düşme korkusu yaşayan yeşil-kırmızılılarda FIBA'nın yapılandırılmış bazı dosyalara zamanında ödeme yapılmadığı için Gallinat ve Hollins'in lisanslarının askıya alındığı bildirildi. Karşıyaka'nın lisansları aktif duruma getirmesi için 80-100 bin Dolar arasında bir ödeme yapması gerekiyor. Hafta sonuna kadar FIBA'ya gerekli ödemeler yapılmazsa Karşıyaka'nın iki yabancı oyuncusu Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek. Kaf-Kaf'ın transfer yasağını kaldırması için de ayrıca 100 bin Dolar bulması şart.

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