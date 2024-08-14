Karşıyaka'da kadro şekilleniyor

TFF 3'üncü Lig 1'ici Grup'ta sezona yine iddialı hazırlanan Karşıyaka'da 1'inci Lig temsilcisi Çorum FK'dan ayrılan merkez orta saha Hakan Barış da imza attı, kadro şekillenmeye başladı. Yönetimin uzun süredir peşinde olduğu, kariyerinde alt liglerin tamamında şampiyonluk ve Play-Off tecrübeleri bulunan 30 yaşındaki gurbetçi yıldız Hakan, Başkan İlker Ergüllü ve Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın katıldığı törenle Karşıyakalı oldu.

Tecrübeli yıldızın imza töreninde konuşan İlker Ergüllü, "Hakan'ın transferi 10 gündür gündemde vardı. Bugüne nasipmiş. Sakatlıksız, bol gollü, bol galibiyetli bir sezon olsun" dedi.

Takım arkadaşlarıyla hedeflerinin şampiyonluk olacağını söyleyen Hakan ise, "Hayırlı uğurlu olsun. Bana verdikleri destekten dolayı başkanıma, yönetim kuruluna, menajerime, taraftara teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlısıyla bu sezonu şampiyon olarak tamamlayacağız" diye konuştu.

Hakan'la 9'uncu dış transferini yapan Karşıyaka, orta saha ve defansı takviye etmeyi de sürdürecek. Geçen sezondan Enes Nalbantoğlu, Cenk Ahmet, Yasin Ozan, Hasan Sürmeli, Sefa Küpeli, Ferdi Burgaz, İsmail Güner, Mustafa Durgun, Emre Can Heptazeler, Mertcan Koç, Taha Yeşilbaş olmak üzere 11 futbolcunun kaldığı, 14 ismin ise ayrıldığı Karşıyaka, kadrosuna şampiyonluk tecrübeleri bulunan oyuncuların yanı sıra yaş kontenjanına takılmayan gençleri dahil etti. Yeşil-kırmızılılar şimdiye kadar transferde Hakan Barış'ın yanı sıra kaleci Hakan Canbazoğlu, golcü İshak Kurt, sağ kanat Ali Sinan Gayla, ön libero Kadir Bakırtaş, 10 numara Mert Torlak, orta saha Aygün Özışıkyıldız ve stoperler Metin Peker ile Abdülkadir Öksüz'ü aldı.