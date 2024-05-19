Karşıyaka'da kritik hafta

Kongre sürecine kilitlenen İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da düğüm bu hafta çözülecek.

Olağan genel kurulunu 1 Haziran Cumartesi günü yapacak Kaf-Kaf'ta tüzük gereği başkan adaylarının listelerini kongrenin ilk tarihi olarak ilan edilen 25 Mayıs'tan 1 gün önce mesai bitimine kadar divan kuruluna sunmaları gerekiyor.

Henüz adaylığını açıklayan bir ismin çıkmadığı yeşil-kırmızılılarda gözler bir süredir güçlü bir liste oluşturmak için görüşmelerini sürdüren başkan İlker Ergüllü'ye çevrildi.

Hem iş insanları hem sponsorlar hem de eski-yeni yöneticilerle toplantılar yapan Ergüllü'nün göreve yeniden talip olmakla ilgili kararını hafta içinde netleştirerek açıklama yapması bekleniyor.