Karşıyaka'da kritik hafta
Kaynak: DHA
Kongre sürecine kilitlenen İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da düğüm bu hafta çözülecek.
Olağan genel kurulunu 1 Haziran Cumartesi günü yapacak Kaf-Kaf'ta tüzük gereği başkan adaylarının listelerini kongrenin ilk tarihi olarak ilan edilen 25 Mayıs'tan 1 gün önce mesai bitimine kadar divan kuruluna sunmaları gerekiyor.
Henüz adaylığını açıklayan bir ismin çıkmadığı yeşil-kırmızılılarda gözler bir süredir güçlü bir liste oluşturmak için görüşmelerini sürdüren başkan İlker Ergüllü'ye çevrildi.
Hem iş insanları hem sponsorlar hem de eski-yeni yöneticilerle toplantılar yapan Ergüllü'nün göreve yeniden talip olmakla ilgili kararını hafta içinde netleştirerek açıklama yapması bekleniyor.