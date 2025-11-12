Karşıyaka'da Moore takımdan ayrıldı

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta 1 galibiyet, 6 yenilgi alan düşme hattındaki Karşıyaka, Mike Moore ile vedalaştı. Sezon başında yeşil-kırmızılı ekibe katılan 31 yaşındaki forvetin Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban'la el sıkıştığı bildirildi. Bu transferden Karşıyaka'nın 200 bin dolar elde edeceği kaydedildi. Moore, 13,1 sayı, 2,9 ribaund, 1,1 asist ortalaması yakaladı.

İzmir temsilcisinde Ricky Tarrant'tan sonra ikinci oyuncu yuvadan uçtu. Kaf-Kaf, hafta içinde Polonyalı Michal Sokolowski'yi kadrosuna kattı. Öte yandan deplasmanda 52 sayı farkla kaybedilen Türk Telekom maçı sonrası başantrenör Faruk Beşok'la yolları ayırıp göreve Candost Volkan'ı getirme kararı alan Karşıyaka, cumartesi günü evinde Manisa Basket karşısında çıkış arayacak.

(FOTOĞRAFLI)