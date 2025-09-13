Karşıyaka'da Namık Barış döndü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka transfer döneminin son gününde altyapısında yetişen eski oyuncularından Namık Barış Çelik'i de yuvaya döndürdü. Yeşil-kırmızılarda altyapıdan çıkarak 2017-2023 yılları arasında 6 sezon forma giyen, takımla iki kez 3'üncü Lig'de Play-Off oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu son gün imza attı. Namık Barış, Kaf-Kaf'tan sonra Karacabey Belediyespor ve son olarak geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor'da forma giydi. Tecrübeli futbolcu Ayvalıkgücü'yle Play-Off finalinde 2'nci Lig'i ıskaladı. Transferin son gününde Muğlaspor'dan Yasin Uzunoğlu ve Çaykur Rizespor'dan Doğanay Avcı'yı da alan Karşıyaka, toplamda 20 takviye yaptı.

ÖMER FARUK KADRODA KALDI

Karşıyaka transferin son gününde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 8 ay men cezası alıp sezonu başlamadan kapatan Ömer Faruk Sezgin'i de takımda tuttu. Tecrübeli golcüye verdiği peşinatı geri alan, sezon içinde oyuncuya herhangi bir ödeme yapmayacak yeşil-kırmızılı ekipte Ömer Faruk yine de takımın sözleşmeli futbolcusu olacak. Karşıyaka'nın transfer döneminde Kütahyaspor'dan aldığı Ömer Faruk, Ankaraspor'da forma giydiği dönemde oynanan Nazillispor maçı nedeniyle bahis oynamakla cezalandırılmıştı.