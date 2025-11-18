Giriş / Abone Ol
Karşıyaka'da Onur kulübede

Ajans Haberleri
  • 18.11.2025 12:30
  • Giriş: 18.11.2025 12:30
  • Güncelleme: 18.11.2025 12:30
Kaynak: DHA
İZMİR, (DHA) - 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışında olan Karşıyaka'da ilk haftalarda kadronun bankosu olan Onur İnan, geçirdiği sakatlığın ardından yedek kulübesini mesken tuttu. Kaf-Kaf'ın sezon başında Başakşehir'den kiraladığı 20 yaşındaki orta saha ilk iki haftada Afyonspor ve Kütahyaspor'a attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. İlk 4 hafta 11'de oynadıktan sonra sakatlanan Onur, iyileştikten sonra bir daha as kadroya dönemedi. Genç futbolcu son iki haftada Uşakspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor maçlarından sonradan oyuna dahil oldu.

